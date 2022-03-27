Оккупанты применили "Буратино" в Харьковской области (видео) [ Редактировать ]
Российские оккупанты в очередной раз применили "Буратино" в Харьковской области.
ТОС-1 "Буратино", тяжелая огнеметная система (ТОС) - русская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72.
Термобарические боеголовки взрываются в два этапа. Сначала она выбрасывает воспалительную смесь в форме аэрозоля, затем взрывается другая часть, которая подрывает распыленный вокруг аэрозоль.
Из-за такого действия термобарические боеприпасы обладают значительно более мощной силой поражения и взрывной волной.
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