Специалисты выяснили, что у мошенника нет никаких шансов воспользоваться электронным документом вместо их владельца. Все данные и документы в "Дие" защищены, утечка данных из приложения невозможна.

Это подчеркнул руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник в эфире телемарафона UAРазом, отвечая на вопрос, насколько защищены данные почти 16 млн пользователей "Дии".

В конце января закончилась программа Bug Bounty - когда международные специалисты по кибербезопасности ищут уязвимости, возможности похищения данных и т.д. Они делают отчеты о найденных уязвимостях для компании-разработчика, получают призовой фонд. А компания-разработчик исправляет, делает свое приложение более безопасным. У нас полгода длилась эта Bug Bounty, специалисты со всего мира искали возможности похитить данные из "Дии". Это все запускалось на американской платформе, которая специализируется на киберзащите. И собственно за полгода уязвимости, которые могли бы привести к утечке данных людей из "Дии", одного человека или массово, найдено не было. В последних числах января были завершены и подведены итоги этого проекта.

Более того, отметил он, использование цифровых документов значительно безопаснее, чем бумажных. "У нас есть у большого количества людей паспорта старого образца - паспорта-книжечки. В ситуации, когда ты потерял такой паспорт, мошеннику не так сложно заменить там фотографию, делать вид, что это его паспорт, и нанести какой-то вред - взять кредит или что угодно другое... В "Дие" мошенник не сможет заменить фото в паспорте, совершить другие действия с использованием электронного документа", - подчеркнул Баник.