Российские оккупанты обстреляли село Веселянка в Запорожской области, в результате чего были повреждены несколько десятков домов, среди мирных жителей есть травмированные. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Российские войска совершили артобстрел из вражеской техники по домам мирного населения села Веселянка Запорожского района.

В результате обстрела повреждены линии электропередач, поражены несколько десятков частных домов. В результате - часть из них не пригодны для жизни и находятся в аварийном состоянии, другие - имеют повреждения разной степени.

Кроме того, в результате обстрела есть травмированные граждане.

Вражескому нападению подверглись также другие объекты инфраструктуры, большинство из которых полностью разрушены.

По всем фактам военных преступлений следователи начали уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".