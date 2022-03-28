В Одесской области сбили вражескую ракету [ Редактировать ]
В Одесской области сбили ракету, выпущенную российскими войсками. Об єтом сообщает пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук
Подробности о ночных выстрелах. Минус вражеская ракета над Одесщиной.
Событие произошло еще до полуночи.
Братчук поблагодарил воздушное командование "Юг".
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