Российский оппозиционер озвучил дальнейшие планы Путина в отношении Украины [ Редактировать ]
Российский оппозиционер Игорь Яковенко заявил о том, что путинская армия в Украине не в силах одолеть украинских военных, поэтому уничтожает мирное население и города. Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".
Он также напомнил, что в резерве у путина - ядерное оружие, которое тот может применить.
Другой опции, кроме как дальнейшей эскалации, я не вижу. Для него какая-то попытка переговоров, какого-то иного выхода из этой войны просто невозможна. Только эскалация. Он будет уничтожать мирное население, украинские города до тех пор, пока не произойдет какой-то остановки.
Опция переговоров, по его словам, для путина невозможна, равно как и для Владимира Зеленского. Все из-за того, что путинская площадка предлагает невозможные вещи.
Оппозиционер также убежден, что путин ничего не хотел бы "отмотать" назад.
Копаться в пространстве между ушами этого человека – дело достаточно неблагодарное. Здесь нужен психиатрический диагноз. А ставить его на расстоянии невозможно. Здесь нужны серьезные клинические исследования в стационаре тюремного типа. Я надеюсь, что это произойдет.
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