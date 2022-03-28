Российский оппозиционер Игорь Яковенко заявил о том, что путинская армия в Украине не в силах одолеть украинских военных, поэтому уничтожает мирное население и города. Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".

Он также напомнил, что в резерве у путина - ядерное оружие, которое тот может применить.

Другой опции, кроме как дальнейшей эскалации, я не вижу. Для него какая-то попытка переговоров, какого-то иного выхода из этой войны просто невозможна. Только эскалация. Он будет уничтожать мирное население, украинские города до тех пор, пока не произойдет какой-то остановки.

Опция переговоров, по его словам, для путина невозможна, равно как и для Владимира Зеленского. Все из-за того, что путинская площадка предлагает невозможные вещи.

Оппозиционер также убежден, что путин ничего не хотел бы "отмотать" назад.