В Киеве остатки сбитой ракеты упали на территорию частного дома [ Редактировать ]
В Дарницком районе Киева в результате попадания остатков сбитой вражеской ракеты возник пожар на территории частного дома.
Как сообщает в Telegram Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, информация о пожаре поступила в Службу спасения 27 марта в 23:12.
По прибытии на место бойцы ГСЧС установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы в гараже. Всего возник пожар площадью около 100 кв. м, который был ликвидирован в 01:24. На месте было задействовано 2 ед. пожарной техники и 8 человек.
О жертвах или пострадавших не сообщается.
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