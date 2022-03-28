Дивний альянс: чому Еритрея підтримує росію? [ Редактировать ]
Одна з найменш розвинутих країн Африки та за дивним збігом обставин країна, яка нині активно підтримує росію - це Еритрея. Уже двічі з початку окупаційної рашистської війни проти України, під час ухвалення резолюцій у Генасамблеї ООН, серед інших, не багатьох країн, "проти" голосувала саме ця африканська країна. І якщо з кишеньковою білоруссю, диктаторською КНДР і Сирією, режим у якої підтримав той таки путін, все зрозуміло, то дії Еритреї викликають запитання.
по теме
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к россии немедленно прекратить боевые действия в Украине.
Если россия не выполняет обязательный приказ Международного суда ООН, то тогда она должна отказаться от права вето в Совете безопасности ООН
Трибунал для российских военных нужно провести в Харькове или Мариуполе, подвергшихся особо жестоким разрушениям. С таким предложением выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич
Парламент також закликає "відкрити гуманітарні коридори" та "ввести на територію України миротворчі сили Об'єднаних націй".
Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину. Этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности ООН. Об этом росСМИ заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильиче