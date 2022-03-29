Під Харковом ліквідували російського полковника [ Редактировать ]
Українські захисники у боях під Харковом ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади полковника Дениса Курила. Про це свідчить оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12:00 29 березня
Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.
За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм.
Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке.
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