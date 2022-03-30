У середу, 30 березня, над Києвом було збито кілька ракет. Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Наскільки ми можемо зараз говорити, було збито кілька ракет над столицею. Зараз ситуація уточнюється.

Говорячи про криміногенну ситуацію в Києві, Денисенко зазначив, що в Києві криміногенна ситуація "в цілому на достатньо низькому рівні".

За його словами, кримінальних злочинів "в рази менше ніж було в довоєнний час".