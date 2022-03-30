Окупанти накрили вогнем Лисичанськ, є жертви [ Редагувати ]
На Луганщині росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну, Кремінну та Лисичанськ, у Лисичанську є жертви. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих.
Росіяни гатять виключно по житлових кварталах.
- Кремінну обстріляли з авіації, а позиційні бої в Попасній та Рубіжному досі тривають. Ці міста під українським прапором.
- У Рубіжному та Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів загорілися два магазини.
Гайдай пише, що росіяни роблять це умисно, аби залишити людей без найнеобхіднішого: продуктів та засобів гігієни, гатять без розбору, адже не знають, чи наповнені магазини.
Окрім того, в обласному центрі вони гатили по старих районах. Пошкоджені багатоповерхівки, масово горять гаражі.
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