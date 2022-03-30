Дружина просить ноутбук і одяг потрібного розміру: окупанти нахабно грабують українські домівки [ Редагувати ]
Мародерство в українських будинках стало для окупантів як похід у супермаркет. У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках.
Він хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване "цілими сумками"!
Жінка також "підтримує" свого чоловіка словами:
Какой русский человек не сопрет ничего.
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