"Майже немає цілих будинків": на Київщині окупанти знищили село [ Редагувати ]
Фото: Карпатська Січ
Село Требухів у Броварському районі Київської області показали з висоти пташиного польоту після обстрілу російськими військовими.
Відповідне фото оприлюднив підрозділ аеророзвідки добровольчого батальйону "Карпатська Січ", пише "Трибуна-Бровари"
"У селі наразі майже немає цілих будинків. Після атаки ракетами та снарядами залишилися величезні ями", - йдеться у повідомленні.
@karpat_sich #требухів #аеророзвідка_карпатська_січ ♬ У мене немає дому - Один в каное
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