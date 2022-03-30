На Донецькому напрямку російські окупанти активізували штурмові дії - Генштаб [ Редагувати ]
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російські окупанти активізували свої зусилля на Донецькому напрямку. Про це 30 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у Генштабі ЗСУ заявили, що так зване "відведення військ" рф на Київському напрямку, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті ввести в оману військове керівництво ЗСУ та створити хибну уяву щодо відмови окупантів від оточення Києва.
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