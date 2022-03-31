Літаки рф з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції - ЗМІ [ Редагувати ]
Два російські літаки, які порушили повітряний простір Швеції поблизу Готланда 2 березня, були оснащені ядерною зброєю. Про це повідомив шведський телеканал TV4.
За інформацією телеканалу, порушення було навмисним актом з метою залякування Швеції.
2 березня група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді. Чотири літаки - два штурмовики типу Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Два штурмовики, за інформацією джерел TV4 Nyheter, були оснащені ядерною зброєю.
Через війну в Україні шведські ВПС підвищили готовність і завчасно помітили, що російські льотчики прямують до Готланду.
Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 Gripen. Саме тоді, кажуть шведські ЗМІ, було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерними боєголовками.
У збройних силах Швеції не коментують, чи були два штурмовики оснащені ядерною зброєю, але вважають, що порушення було навмисним.
Командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом:
Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони воююча країна.
Росія погрожує наслідками Швеції, а також Фінляндії у випадку вступу в НАТО.
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