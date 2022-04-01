В Бучі замінували кондитерську фабрику та отруїли печиво [ Редагувати ]
У Бучанській міськраді повідомили, що російські окупанти під час відступу замінували кондитерську фабрику та отруїли печиво.
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