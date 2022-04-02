Під час визволення Бучі загинув колишній мер Сміли [ Редагувати ]
Під час визволення від окупантів Бучі, загинув колишній мер Сміли, що на Черкащині, Олексій Цибко.
Відомо, що визволення Бучі тривало 31 березня. Про загибель ексмера повідомила його похресниця Анастасія Герасименко.
"Звільняючи місто Буча від рашистів, загинув справжній чоловік, справжній воїн і патріот нашої держави, мій хресний батько Цибко Олексій", – пише Герасименко.
Дівчина додає, що її хресний був справжнім, відкритим і добрим.
Зазначимо, Олексій Цибко був мером Сміли у 2015 - 2017 роках.
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