В суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський сказав, що ми витримали в рази більше, ніж думав ворог.

Коли ти на своїй землі, тобі все допомагає. І сама земля, і річки, і кожна людина. Кожна, навіть та, від кого не очікував раніше.