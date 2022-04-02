"Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог" - Зеленський [ Редагувати ]
Фото: SES of Ukraine
В суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський сказав, що ми витримали в рази більше, ніж думав ворог.
Коли ти на своїй землі, тобі все допомагає. І сама земля, і річки, і кожна людина. Кожна, навіть та, від кого не очікував раніше.
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