На Луганщині через обстріл спалахнув ліс біля Кремінної [ Редагувати ]
На Луганщині через обстріл спалахнув ліс біля Кремінної. Про це повідомив губернатор регіону Сергій Гайдай
Є небезпека перекидання вогню на житлові будинки. За його даними, від лісу до будинків – лише 7 метрів.
Пожежники намагаються локалізувати пожежу.
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