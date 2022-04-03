У росії заперечують готовність проекту мирного договору для обговорення президентами [ Редагувати ]
Глава російської делегації на українсько-російських переговорах помічник президента РФ Володимир Мединський заявив "Інтерфаксу", що проект договору росії та України для винесення на зустріч президентів поки не готовий. Про готовність документу раніше заявив член української делегації Давид Арахамія.
Щодо готовності драфту договору для зустрічі у верхах - на превеликий жаль оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно зробити ще велику роботу. І я бачу, що дипломатичні та військові служби України, на мою думку, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, які вже досягнуті на політичному рівні.
Глава російської делегації вважає, що Київ став реалістичніше підходити до низки питань у переговорах. Він перерахував попередньо узгоджені позиції:
- нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України;
- заборона на іноземні військові бази;
- відмова від розміщення іноземних військ;
- будь-яких наступальних ударних ракетних озброєнь;
- відмова від розробки та виробництва зброї масової поразки;
- проведення навчань за участю іноземних військ з дозволу держав-гарантів;
- створення системи міжнародних гарантій безпеки нейтральної України.
Це власне і є те, що Росія вперто і послідовно добивалася з 2014 року.
Член української переговорної делегації Арахамія заявив, що росія приймає українську позицію, "за винятком питання Криму". Мединський це заперечує. За його словами позиція Москви щодо Криму та Донбасу "незмінна".
За словами речника президент РФ Дмитра Пєскова, однією з головних завдань вторгнення є відновлення "ЛНР" і "ДНР" у межах 2014 року.
Переговорний процес між Україною та росією відновиться завтра, 4 квітня.
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