На Київщині загинула екс-директорка Інституту законодавства Верховної Ради Ілона Куровська [ Редагувати ]
На Київщині загинула Ілона Куровська, колишня директорка Інституту законодавства Верховної Ради, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.
Про це повідомив колишній голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на своїй сторінці у Facebook.
З першого дня війни росії проти України Ілона Анатоліївна допомагала жителям Київщини. Під час однієї із волонтерських поїздок вона загинула.
Ілона Куровська була фаховою, патріотичною і активною людиною. Завжди працювала від душі та своєю любов'ю до законодавчої, наукової роботи зробила значний внесок у розвиток правової системи нашої держави.
по темі
Після звільнення Київщини від окупантів знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко, її чоловіка та сина, яких окупанти викрали 23 березня
У Бучі під Киевом, яку вчора звільнили від окупантів, військові знайшли кілька братських могил, в яких поховано майже 280 людей. Про це повідомляє AFP із посиланням на мера міста Анатолія Федорука
Українські захисники звільнили від російських окупантів всю Київську область. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують тривалу комендантську годину
1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна