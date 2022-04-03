На Київщині загинула Ілона Куровська, колишня директорка Інституту законодавства Верховної Ради, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

Про це повідомив колишній голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на своїй сторінці у Facebook.

З першого дня війни росії проти України Ілона Анатоліївна допомагала жителям Київщини. Під час однієї із волонтерських поїздок вона загинула.

Ілона Куровська була фаховою, патріотичною і активною людиною. Завжди працювала від душі та своєю любов'ю до законодавчої, наукової роботи зробила значний внесок у розвиток правової системи нашої держави.