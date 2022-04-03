Польська Республіка відкрита для розміщення на своїй території американської ядерної зброї. Про це заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

Якби американці нас попросили розмістити в Польщі атомну зброю, ми були б відкриті для цього. Це суттєво посилило б стримування Москви... В принципі є сенс розширити ядерний щит на східний фланг.

Водночас така ініціатива має виходити від Вашингтона. Крім того, Качинський закликав США збільшити кількість американських військовослужбовців у Європі на третину - зі 100 до 150 тис. Більшість військ, за його словами, має бути розміщена на східному фланзі НАТО.

Польща вітала б, якби американці збільшили свою присутність у Європі з нинішніх 100 тисяч вояків до 150 тисяч через зростання агресивності Росії. З них 75 тисяч солдатів мають бути постійно розміщені на східному фланзі, тобто на кордонах з Росією, 50 тисяч солдатів лише в Прибалтиці та Польщі.

Качинський, який вважається фактичним правителем Польщі, оскільки контролює правлячу партію Право та справедливість, висловив невдоволення поведінкою уряду Німеччини.

Німеччина могла поставити більше зброї. І Німеччина могла б висловитися за нафтове ембарго в ЄС... Не можна постійно підтримувати таку велику державу, як Росія, мільярдними платежами від закупівлі енергоресурсів. Це неприпустимо з політичного та морального погляду. Цьому має бути покладено край, і Німеччина має, нарешті, зайняти чітку позицію з цього приводу.

Раніше віце-прем'єр Польщі наголошував на необхідності відправлення до України миротворчої місії НАТО.