Служба безпеки України затримала диверсантів, російських агентів і колаборанта у декількох областях. Вони співпрацювали з агресором та допомагали окупантам.

Про це повідомляє СБУ.

У Херсонській області викрито колаборанта, який допомагав загарбникам викрадати українських патріотів. Крім того, він катував і незаконно утримував громадян.

У Львівській області СБУ затримали російського агента, який передавав окупантам розвідувальну інформацію.

Крім того, правоохоронці викрили мешканця Першотравневого Донецької області, який інформував російську артилерію про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ.

У Рівненській області за матеріалами СБУ до 13 років ув'язнили агента ФСБ, що готував диверсії на об’єкті критичної інфраструктури.

Також СБУ відкрила кримінальне провадження проти керівника слідчого комітету РФ Бастрикіна. Він намагається незаконно поширювати юрисдикцію російського федерального органу на тимчасово окупованій території України.