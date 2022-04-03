Спалена техніка та зруйновані будинки: як зараз виглядає Буча (відео) [ Редагувати ]
У Бучі Київської області пошкоджені будинки та спалена ворожа техніка. Місто зазнало великих руйнувань.
Місцеві служби в екстреному порядку відновлюють знищену ворогом інфраструктуру, а міський голова Анатолій Федорук обіцяє, що Бучу обов'язково буде відновлено.
Військові показали жахливі кадри зі зруйнованого росією міста, та вбили багато людей.
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