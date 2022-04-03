Зеленський відвідав українських захисників, які дістали поранення в боях за Харків, Чернігів, Гостомель [ Редагувати ]
В неділю, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які дістали поранення в боях за Харків, Чернігів, Гостомель.
Наші прикордонники мужньо та самовіддано боронять рубежі нашої держави. Відвідав українських захисників, які дістали поранення в боях за Харків, Чернігів, Гостомель, а також у зіткненнях із ворожими диверсійно-розвідувальними групами. Швидкого одужання, хлопці!
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