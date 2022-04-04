"Прикрила собою колегу": на Луганщині загинули два волонтери [ Редагувати ]
На Луганщині під час мінометного обстрілу в Новодружеську загинули волонтери Ольга Кур’єрова та Юрій Жабін.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Вони займалися видачею гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна… пані Ольга врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста.
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