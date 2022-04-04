Росія перекидає на Донбас "вагнерівців" для боїв за схід [ Редагувати ]
Росія перекидає бойовиків ПВК "Вагнер" в ОРДЛО для участі у подальших бойових діях за східні регіони України. Про це йдеться у звіті британської розвідки.
Російські війська, в тому числі найманці з російської державної приватної військової компанії "Вагнер", перекидаються у цей район.
Тим часом у соцмережах почали з’являтися фото найманців. Автори дописів стверджують, що бойовиків помітили в окупованому Донецьку біля штабу ОБСЄ.
Регіон, як і раніше, піддається інтенсивним невибірковим ударам з боку росіян, проте українські сили проявляють стійкий спротив, зберігаючи контроль над центральними районами.
Маріуполь майже напевно є ключовою ціллю російського вторгнення, оскільки він забезпечує сухопутний коридор з росію в окупований Крим, зазначають у британській розвідці.
Загалом, підсумовують військові, російські сили продовжують перегрупування й орієнтуються на майбутній наступ на Донбас.
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