Росія перекидає бойовиків ПВК "Вагнер" в ОРДЛО для участі у подальших бойових діях за східні регіони України. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Російські війська, в тому числі найманці з російської державної приватної військової компанії "Вагнер", перекидаються у цей район.

Тим часом у соцмережах почали з’являтися фото найманців. Автори дописів стверджують, що бойовиків помітили в окупованому Донецьку біля штабу ОБСЄ.

Регіон, як і раніше, піддається інтенсивним невибірковим ударам з боку росіян, проте українські сили проявляють стійкий спротив, зберігаючи контроль над центральними районами.

Маріуполь майже напевно є ключовою ціллю російського вторгнення, оскільки він забезпечує сухопутний коридор з росію в окупований Крим, зазначають у британській розвідці.

Загалом, підсумовують військові, російські сили продовжують перегрупування й орієнтуються на майбутній наступ на Донбас.