Воєнні злочини росіян у Бучі є геноцидом українського народу, оскільки людей убивали за етнічною ознакою належності до українців. росія як організатор геноциду має бути позбавлена ​​права вето в ООН.

Про це в коментарі Guildhall заявила депутат Європейського парламенту, екс-міністр оборони Литви Раса Юкнявічене.

"Те, що росіяни зробили у Бучі – це геноцид українського народу, я саме так це називаю. Так, це юридичний термін, і ми маємо пройти довгі юридичні процедури, щоб визнати це, але я як політик, політично оцінюю це (геноцид – ред.), я стежу за моторошними наративами в російських пропагандистських програмах щодо України. Вбивали людей саме за те, що вони українці, прикриваючись фальшивим наративом про нібито "фашистів" та "нацистів" в Україні, ці вбивства мають характер геноциду, адже вбивали людей саме за належність до українців", - заявила політик.

"Я підтримала б позбавлення росії право вето в ООН як організатора геноциду в Україні, але на даний момент ми всі заручники процедур всередині ООН, це не так легко зробити, адже росія має спеціальний статус. Це паралізована структура, адже така жорстока держава, терористична держава не може бути згіждно принципу (принципу ООН – ред.) у Раді Безпеки ООН", - підсумувала депутат Європарламенту Раса Юкнявічене.

Як повідомлялося раніше, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені від російських загарбників. У звільнених містах та селах зафіксовано масові вбивства російськими військовими цивільного населення

1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах поховали 280 людей.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що із звільненої від російських загарбників території Київської області вивезено 410 тіл убитих мирних жителів.

В офіційній заяві Європейського Союзу йдеться, що масові вбивства у Бучі будуть вписані до списку звірств у Європі. Відповідальність несе влада РФ.

Нагадаємо, 4 квітня на сайті російського державного видання "РІА-новості" опубліковано статтю, в якій міститься заклик до проведення геноциду українського народу, а також обґрунтовується нібито необхідність проведення масових репресій проти українців з метою примусу до відмови від власної національності та культури.