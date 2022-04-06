Прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков заперечує повідомлення про те, що російська влада хоче вбити президента України Володимира Зеленського. Про це він заявив в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

Речник Кремля заявляє, російська сторона зацікавлена ​​у тому, щоб президент України погодився на висунуті на переговорах умови.

Ні, це неправда... Це президент України, і ми зацікавлені в тому, щоб він погодився на умови РФ, про які його чітко повідомила російська делегація. Через переговори ми хочемо покласти край військовій операції.

За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, Володимира Зеленського намагалися вбити понад десять разів.