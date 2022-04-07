У Запоріжжі пояснили причини вибухів у місті останньої доби. 6 та7 квітня сили ППО збили три крилаті ракети окупаційних військ. Про це повідомляє секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Facebook.

Учорашній вечір та сьогоднішній ранок були неспокійними. Часто та довго лунали сирени. У різних районах міста люди чули вибухи. Справа в тому, що цієї ночі гарно попрацювали ППО Сил оборони Запорізького краю. За попередньою інформацією вони знищили три крилаті ракети над містом.

За його словами, жертв та постраждалих внаслідок події не зафіксовано.

Цей ранок ми з вами зустріли без жертв та ушкоджень.

Крім того, за минулу добу наземні Сили оборони Запорізького краю знищили 12 окупантів, 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 1 реактивну систему залпового вогню та 1 автомобіль.