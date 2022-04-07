Скоювали геноцид в Київській області: розвідка назвала імена росгвардійців [ Редагувати ]
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
Вони скоювали геноцид українського народу в Київській області.
Зі списком окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням.
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії (в/ч 6912) м. Хабаровськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області!
У відомстві наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
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