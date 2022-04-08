Естонські активісти розробили карту з адресами прописки російських окупантів, які були в Бучі [ Редагувати ]
Естонські фахівці з паспортних даних розробили спеціальну карту з розташуванням адрес прописки російських окупантів, які дислокувалися в Бучі під Києвом. Зокрема, відповідні дані вони нанесли на карту Google, повідомив член Комітету парламенту Естонії з закордонних справ Ерік Н. Кросс.
"Ми знаємо, де ти. Паспортні дані російської 64-ї мотострілецької бригади Бучанських м’ясників на картах Google. Дякуємо естонським активістам", - написав він у Twitter.
При цьому відомо, що активісти використали офіційні дані української військової розвідки, опубліковані на сайті ГУР Міноборони.
"Як бачите, передове штурмове угрупування бомжів стягували з алкашів з усієї рф. І цей "спецназ", "ДШБ", "элита" скінчила "великую оккупацию" панічним відступом з унітазами, коврами та плейстейшн", - прокоментував публікацію карти український військовий Євген Карась у своєму Telegram-каналі.
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