Естонські фахівці з паспортних даних розробили спеціальну карту з розташуванням адрес прописки російських окупантів, які дислокувалися в Бучі під Києвом. Зокрема, відповідні дані вони нанесли на карту Google, повідомив член Комітету парламенту Естонії з закордонних справ Ерік Н. Кросс.

"Ми знаємо, де ти. Паспортні дані російської 64-ї мотострілецької бригади Бучанських м’ясників на картах Google. Дякуємо естонським активістам", - написав він у Twitter.

При цьому відомо, що активісти використали офіційні дані української військової розвідки, опубліковані на сайті ГУР Міноборони.

"Як бачите, передове штурмове угрупування бомжів стягували з алкашів з усієї рф. І цей "спецназ", "ДШБ", "элита" скінчила "великую оккупацию" панічним відступом з унітазами, коврами та плейстейшн", - прокоментував публікацію карти український військовий Євген Карась у своєму Telegram-каналі.