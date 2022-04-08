Подоляк розповів про паніку в російській еліті [ Редагувати ]
У п'ятницю, 8 квітня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про три явища, які останнім часом спостерігаються у російській еліті, і які, на його думку, вказують на паніку.
Перше: дедалі частіше з'являються дивні та відверті заяви російських топів іноземним журналістам. Як, наприклад, нічні "одкровення" кремлівського прес-секретаря пєскова, який визнав "за замовчуванням" величезні втрати російської армії в Україні. І що зі спецоперацією відбувається щось дивне.
Другим явищем він назвав нові заяви про відставку міністрів, які, втім, не поспішають задовольняти. Подоляк нагадав про спроби "залишити російський військовий корабель" голови Центробанку, Мінфіну, МВС та Мінсільгоспу.
Третім явищем, яке свідчить про наростаючу паніку, Подоляк назвав щоденні селекторні наради президента рф володимира путіна з членами Ради безпеки.
Спочатку розширено, потім - вузько. Протягом багатьох годин. Щоб накачувати та утримувати у підпорядкуванні.
Він додав, що паралельно з цим виступають "шалені пропагандисти, які практично опинилися у вільному плаванні", які продовжують накачувати власних громадян антиукраїнською ненавистю, просуваючи тези про те, що якщо треба, то "до останнього росіянина".
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