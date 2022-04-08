"Коли тиранія програє у війні, це стане одним з найбільших внесків у безпеку Європи" - Зеленський [ Редагувати ]
У п'ятницю, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що коли тиранія програє у війні проти України, це стане одним з найбільших внесків у безпеку Європи за довгі десятки років.
А отже, й одним із найбільших внесків у безпеку Фінляндії. Саме тому нам потрібна зброя, яка є у партнерів Фінляндії по Євросоюзу. Саме тому нам потрібні по-справжньому дієві санкції проти росії. Такий санкційний коктейль, який запам'ятається, як коктейлі Молотова. Народе й політики Фінляндії, наполягайте на цьому!
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