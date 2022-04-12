Звільнення окупованого російськими військами Херсона може відбутися виключно внаслідок контрнаступальних дій Збройних сил України. Про це заявив експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Таким чином він прокоментував слова радника голови Офісу президента Олексія Арестовича про те, що рф нібито готує Херсон до оборони й подальшої здачі.

росіяни дійсно розуміють: в будь-який момент ЗСУ можуть розпочати наступ, а вони матимуть відходити. Відступати там дуже проблематично. Якщо подивитись на мапу, для цього є лише один міст. Через нього слід вивести всі війська. Можна припускати, що вони вже вивели війська за Дніпро і підготувались до здачі. Можливо, це малось на увазі.

За словами експерта, якщо українські війська звільнять Херсон, перейдуть Антоновський міст у район Нової Каховки, вони зможуть загрожувати логістиці, постачанню та підкріпленню ворога з території окупованого Криму.