Алкоголь продаватимуть з 11:00 до 16:00

На Рівненщині з 13 квітня дозволили продаж алкоголю. Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

Алкоголь продаватимуть з 11:00 до 16:00.

Рішення про відміну "сухого закону" пояснили втратами, які несуть місцеві бюджети від заборони продавати спиртні напої. Їх оцінили у 48 млн грн (крім пива).

Рівненщина сьогодні виконує тилову роль. Нам важливо наповнювати бюджет всіма законними способами. Економіка повинна працювати на Збройні сили України. Разом з тим, наголошую! Дозвіл на продаж алкоголю не відміняє відповідального вживання спиртних напоїв. Будьте розважливими та мудрими.

Нагадаємо, що в Одесі та області дозволили продаж алкогольних напоїв з вмістом етилового спирту до 30 відсотків.