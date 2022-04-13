На Рівненщині дозволили продаж алкоголю [ Редагувати ]
На Рівненщині з 13 квітня дозволили продаж алкоголю. Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.
Алкоголь продаватимуть з 11:00 до 16:00.
Рішення про відміну "сухого закону" пояснили втратами, які несуть місцеві бюджети від заборони продавати спиртні напої. Їх оцінили у 48 млн грн (крім пива).
Рівненщина сьогодні виконує тилову роль. Нам важливо наповнювати бюджет всіма законними способами. Економіка повинна працювати на Збройні сили України. Разом з тим, наголошую! Дозвіл на продаж алкоголю не відміняє відповідального вживання спиртних напоїв. Будьте розважливими та мудрими.
Нагадаємо, що в Одесі та області дозволили продаж алкогольних напоїв з вмістом етилового спирту до 30 відсотків.
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З 1 квітня 2022 року, дозволено продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30 відсотків об'ємних одиниць (вино, пиво, лікер, шампанське, портвейн) в період з 09.00 хвилин до 15.00. Продаж міцних алкогольних напоїв - заборонено
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