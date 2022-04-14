Окупанти обстріляли Золоте: зруйновано кілька будинків [ Редагувати ]
російські окупанти обстріляли житлові будинки в Золотому Луганської області, в результаті чого отримали пошкодження кілька будівель.
Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Противник завдав удару по Золотому ввечері 13 квітня і в вночі 14-го. Ще три будинки стали тепер непридатними для життя, зазначає чиновник.
"Ворог продовжує воювати з мирним населенням. Спочатку лишати домівок, а якщо щось вцілило - грабувати. Скільки перемог вони отримали на полі бою? Вже упродовж місяця стоять на тих самих позиціях, або відступають, як на півночі. А от над мирним життям в росіян звитяг значно більше - десятки зруйнованих будинків щодня. Вони цим хизуються, а людям нема, де жити", - пише він у Telegram.
Також Гайдай розповів про ситуацію на лінії фронту в Луганській і Донецькій областях, де бійці ЗСУ відбили 8 атак ворога, і знищили 1 танк, 4 одиниці броньованої та 6 - автомобільної техніки, а також 1 артилерійську систему.
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