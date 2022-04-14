З початку війни в Україні загинули майже 200 дітей [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули 197 дітей. Водночас отримали поранення 351 дитина.
Про це повідомляє офісу генпрокурора в Telegram.
"Понад 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року в результаті збройної агресії РФ. При цьому 197 дітей загинули і більше ніж 351 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що дані не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 115,
- Київської - 105,
- Харківській - 81,
- Чернігівській - 54,
- Миколаївської - 40,
- Херсонській - 38,
- Луганській - 36,
- Запорізькій - 23,
- Києві - 16,
- Сумський - 16,
- Житомирській - 15.
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