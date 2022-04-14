Засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск направив керівництву Twitter пропозицію щодо продажу йому компанії за $43 млрд, або $54,20 за акцію.

У листі до ради директорів Маск заявив, що у нинішній формі компанія, на його думку, не зможе ані процвітати, ані служити меті свободи слова, і тому має перетворитися з публічної на приватну.

Маск пригрозив, що якщо його пропозиція буде відхилена, він вийде з акціонерів компанії.

Запропонована Маском ціна за акцію на 38% вища, ніж цінні папери котирувалися напередодні оголошення про те, що він входить до акціонерів компанії.

Після оголошення акції компанії на попередніх торгах зросли на 18%, але потім опустилися.

Маску належать 9,2% акцій Twitter, він є найбільшим акціонером компанії. Керівництво компанії запропонувало йому приєднатися до ради директорів, однак він відмовився.

Цього тижня проти Маска подали колективний позов інвестори Twitter. Вони звинувачують мільярдера у навмисному приховуванні факту нарощування частки у Twitter із метою купити їх за нижчою ціною.

Нагадаємо, що Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в Росії.