Росія погрожує "непередбачуваними наслідками" через постачання зброї Україні - WP [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російська федерація цього тижня направила США офіційну ноту протесту. У ній йдеться про те, що поставки зброї України можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".
Про це повідомляє The Washington Post.
Повідомляється, що ноту протесту подали після того, як президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів, до якого входить далекобійна артилерія, дрони, мобільні зенітні і протитанкові засоби.
Крім того, США сприяли постачанню в Україну систем ППО великої дальності, включаючи пускові установки С-300 зі Словаччини.
"Те, що росіяни говорять нам в приватному порядку, - це те ж саме, що ми говорили світу публічно - що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним", - заявив високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності.
Держдепартамент відмовився коментувати зміст дипломатичної ноти або будь-яку відповідь США.
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У середу, 13 квітня, в Пентагоні відбудеться зустріч за участі восьми провідних виробників зброї США, щоб обговорити поставки зброї Україні. За словами одного з співрозмовників агенства, півторагодинну зустріч проведе відділ закупівель та постачання Пентагону. Очікується, що на ній буде присутній заступник міністра оборони Кетлін Хікс