Окупанти під час втечі з Київської області залишили багато небезпечних "сюрпризів" (фото) [ Редагувати ]
Покидаючи Київську область, крім розрухи та смертей, окупанти залишили по собі ще безліч прихованих вибухівок, які можуть спрацювати за будь-якого необережного руху.
Фото опублікували у Telegram-каналі ЗСУ.
Розтяжки та вибухівки можуть бути де завгодно. Серед представлених на знімках небезпечні предмети рашисти залишили на деревах, дорогах, у кущах і навіть у відділенні для кондиціонера пральної машини.
Повідомляється, що ймовірність знаходження вибухівок серед побутових предметів є досить високою.
У ЗСУ наполягають обов'язково дзвонити до поліції при виявленні вибухонебезпечного предмета.
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