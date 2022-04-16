Покидаючи Київську область, крім розрухи та смертей, окупанти залишили по собі ще безліч прихованих вибухівок, які можуть спрацювати за будь-якого необережного руху.

Фото опублікували у Telegram-каналі ЗСУ.

Розтяжки та вибухівки можуть бути де завгодно. Серед представлених на знімках небезпечні предмети рашисти залишили на деревах, дорогах, у кущах і навіть у відділенні для кондиціонера пральної машини.

Повідомляється, що ймовірність знаходження вибухівок серед побутових предметів є досить високою.



У ЗСУ наполягають обов'язково дзвонити до поліції при виявленні вибухонебезпечного предмета.