Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк повідомив, що російські військові викрали його 16-річного сина Владислава. Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на Facebook.

Мого сина викрали. Росіяни викрали його на блокпості у Василівці. Йому лише 16 років. Де мій син перебуває зараз, я не знаю. Я звертаюся до Європейської спільноти, я звертаюся до всіх людей, допоможіть мені, будь ласка. Нехай увесь світ знає, що росіяни тут викрадають дітей. Допоможіть моїй дитині повернутися додому якнайшвидше.

Хлопця викрали на блокпості окупантів у Василівці ще 8 квітня під час руху евакуаційної колони автомобілів, яка йшла із Мелітополя до Запоріжжя. Її зупинили росіяни та почали підходити до кожної машини, щоб дізнатись, хто і куди їде.

Влад їхав в автомобілі з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми. Рашисти побачили у хлопця телефон і витягнули з машини. З допомогою бази даних на планшеті вони дізнались, чиїм сином він є.

Олег Буряк намагався вирішити питання самостійно, але не вийшло. Через це він вирішив звернутися до громадськості.

Нагадаємо, що російській окупанти викрали вже декілька сотень українців у Запорізькій області. Серед них - посадовці, політики, журналісти, освітяни.