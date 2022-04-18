Група законодавців-демократів від Конгресу США вирушає на 9 днів до Польщі, Індії, Німеччини та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб заручитися підтримкою України. Про відрядження американської делегації оголосив сенатор Марк Келлі, повідомляє видання The Hill.

Разом із Келлі вирушають сенатори Кірстен Гіллібранд, Корі Букер, Ед Маркі, а також член Палати представників Мондер Джонс.

Ця сильна делегація Конгресу матиме можливість зустрітися з військовим керівництвом і військами США в Польщі, щоб дізнатися, як США можуть продовжувати підтримувати Україну та наших союзників по НАТО проти неспровокованої і необґрунтованої війни росії.

Зустріч із лідерами у Польщі, ОАЕ, Індії, Непалі та Німеччині сенатори та член Палати представників проведуть з метою зміцнення зв'язків "у цей період підвищеної глобальної напруженості". Додаткові подробиці розкладу не можуть бути опубліковані з міркувань безпеки.

Раніше Сенат США схвалив проект закону про "ленд-ліз" для України, покликаний спростити надання військової допомоги.

У 2023 році з бюджету США виділять $682 млн на допомогу Україні. Представник Пенгатону Джон Кірбі заявляв, що США виступають за відновлення територіальної цілісності України та хочуть, щоб країна перемогла у конфлікті з росією.