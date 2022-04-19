росія погрожує знищувати зброю, яку постачатимуть Україні [ Редагувати ]
Директор департаменту міжнародних організацій МЗС рф петро іллічов пригрозив, що російські війська знищуватимуть зброю, яку отримуватиме Україна з-за кордону. Він назвав це "законними цілями".
"Накачування зброєю суперечить зобов'язанням, які брав Євросоюз на себе, що не можна постачати зброю в точки конфлікту, або туди, де вона може бути використана проти цивільного населення. Але ви бачите, що зараз заплющують очі на міжнародне право і говорять про якісь "правила", - сказав Іллічов.
За його словами, "озброєння, які опиняться в Україні - це законна мета".
"На мою думку, все законно", - вважає Іллічов.
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