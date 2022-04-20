Постійний представник України при ООН Сергій Кисліца виступив на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 19 квітня, і закликав виключити росію із Ради Безпеки.

Про це сказав Кислиця під час свого виступу в ООН.

За словами Кислиці, нездатність Ради безпеки впливати на війну росії проти України пов'язана з тим, що "Рада Безпеки продовжує вдавати, що Росія є повноправним і легітимним постійним членом".

"Наполегливо закликаю Раду безпеки серйозно зайнятися вирішенням проблеми сумнівної присутності росії в цій залі, яка перешкоджає виконанню Радою його головного обов'язку - підтримці міжнародного миру та безпеки", - підкреслив постпред.

Кислиця також підкреслив, що з січня Рада Безпеки провела більше десятка зустрічей, присвячених російському вторгненню в Україну, але ці засідання не впливають ні на безпеку, ні на гуманітарну ситуацію в Україні.

"Як наші зустрічі впливають на зайняте місце в Раді Безпеки, передбачене Статутом ООН для іншого суб'єкта, якого вже не існує?" - сказав постпред, маючи на увазі положення про те, що постійним членом Ради безпеки визначено СРСР, а не рф.

Постпред розповів і про "героїзм" російської армії, яка вбивала безневинних громадян, ґвалтувала жінок і дівчат, а також грабувала будинки українців.

Кислиця нагадав, що в понеділок президент рв володимир путін вшанував 64-ту мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Як аргумент глава Кремля послався на "масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність" солдатів даної бригади.

Він також розповів, що цей підрозділ "згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ" і місяць перебував у Бучі під Києвом, влаштувавши терор проти цивільного населення.

"Військові цієї бригади, багато з яких вже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства в Бучі. Така російська інтерпретація героїзму і мужності - вбити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ", - сказав Кислиця.

Він також підкреслив, що російські військові продемонстрували стійкість тільки в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони зберігали все награбоване.

"Росіяни залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами і навіть унітазами", - зазначив постпред.