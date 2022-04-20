В Україні розпочалася 56 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

У Генштабі ЗСУ опублікували інформацію про те, як минула 55-та доба війни в Україні.

Противник намагається продовжувати наступальні дії на сході України, щоб взяти під контроль території Донецької і Луганської областей.

Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку противник не наступає, однак продовжує інженерне обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів “Орлан-10”.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій наших військ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман.

Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар досправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється.

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка.

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь".

Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. У Херсонській області ворог атакує позиції ЗСУ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів, знищено 20 танків, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 9 повітряних цілей: 1 літак, 1 вертоліт, 6 БПЛА різних типів та 1 крилату ракету.