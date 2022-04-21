У Бучі на Київщині окупанти знищили архів лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

Про знищення архівних матеріалів українських політв’язнів В’ячеслава Чорновола і Миколи Плахотнюка повідомив племінник Чорновола Богдан Плахотнюк. Архіви знаходилися у родинному будинку батьків Богдана - Валентини Чорновіл, сестри В’ячеслава, та Миколи Плахотнюка - у Лісовій Бучі, місцевості міста Буча.

Знищене моє дитинство та юність... -знищено частково архів мого дядька, Героя України, В'ячеслава Чорновола

-знищено всі книжки із колишнього Фонду Чорновола та понад 60 повних комплектів десятитомника Чорновола, який впорядковувала мама

-Знищено архів тата, політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка крім декількох зошитів, які вилетіли під час вибуху.

Уламки будинка, де зберігався архів В'ячеслава Чорновола

Нагадаємо, що журналіст, дисидент та один із лідерів українського національно-демократичного руху загинув 25 березня 1999 року. На 5-му кілометрі траси "Бориспіль-Золотоноша" автомобіль Toyota, на якому В'ячеслав Чорновол та його водій Євген Павлов поверталися до Києва з Кіровограда, врізався у КАМАЗ із причепом, який розвертався посеред шосе.