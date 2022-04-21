Страсна п'ятниця 2022: що категорично не можна робити [ Редагувати ]
Страсна п'ятниця - це остання п'ятниця перед Великоднем. Біблія говорить, що саме в цей день засудили та розіп'яли Ісуса Христа, тому християни вважають Святу п'ятницю днем скорботи та жалоби.
Віруючі присвячують Страсну п'ятницю роздумам про подвиг Ісуса та очищенню душі, а на господарські справи накладено заборону.
Традиційно в цей день зустрічаються з родичами та допомагають знедоленим.
Заборони Страсної п'ятниці:
- робота по господарству;
- приготування їжі (крім хліба);
- сільськогосподарські роботи;
- рукоділля;
- вживання алкоголю;
- будь-які плотські втіхи.
У цей день віруючі дотримуються найсуворішого посту. Допускається тільки вечеря, що складається з хліба з водою.
по темі
У неділю, 24 квітня, в Україні відзначають найголовніше православне свято - Великдень
Страсний тиждень у 2022 році почився з 18 квітня відразу після святкування Вербної неделі
У неділю, 24 квытня, в Україні відзначають найголовніше православне свято - Великдень
Церкви в Україні не працюватимуть у комендантську годину на Великдень
21 квітня православні відзначають один з найважливіших днів Страсного тижня - Чистий четвер