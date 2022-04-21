Страсна п'ятниця - це остання п'ятниця перед Великоднем. Біблія говорить, що саме в цей день засудили та розіп'яли Ісуса Христа, тому християни вважають Святу п'ятницю днем скорботи та жалоби.

Віруючі присвячують Страсну п'ятницю роздумам про подвиг Ісуса та очищенню душі, а на господарські справи накладено заборону.

Традиційно в цей день зустрічаються з родичами та допомагають знедоленим.

Заборони Страсної п'ятниці:

робота по господарству;

приготування їжі (крім хліба);

сільськогосподарські роботи;

рукоділля;

вживання алкоголю;

будь-які плотські втіхи.

У цей день віруючі дотримуються найсуворішого посту. Допускається тільки вечеря, що складається з хліба з водою.