Українська делегація готується до відкриття свого павільйону на Венеційському бієнале. Проєкт художника Павла Макова "Фонтан виснаження" попри війну таки представлять на цьому впливовому мистецькому форумі. Як наша команда реалізує творчій задум у складний час - подивіться!

В українському павільйоні на венеційському бієнале дзюркоче вода. Тоненькі струмені одна за одною наповнюють невеликі лієчки і звідти стікають у резервуар. Це "Фонтан виснаження" - метафора сучасного життя. Українська мистецька інсталяція, яку попри війну, таки вдалося доправити та презентувати на міжнародній виставці. Її автор каже: попри всі сумніви та складнощі наша команда вирішила таки не відмовлятися від участі.

Павло Маков, художник з України:

Я почуваюся набагато більше громадянином, ніж художником з України. Тому що я представляю тут всю нашу команду, всю країну. Ми вирішили їхати сюди вже під час другої фази війни. Але ми таки вирішили, що треба. І я відчуваю, що це наш обов'язок.

Гості бієнале могли й не побачити української експозиції. Однак завдяки тому, що кураторка павільйону 24 лютого склала основні елементи конструкції в машину та вивезла за кордон, проєкт вдалося реалізувати. Організатори мистецького форуму профінансували відновлення інсталяції. А ще заборонили росіянам участь у виставці. Українська ж команда вважає: нині для РФ час історичної культурної розплати.

Марія Ланько, кураторка українського павільйону на Венеційському бієнале:

Ми маємо повністю деколонізувати Росію. Тому що Росія - імперська держава, яка використовувала такі країни, як Україна, як частину свого порядку денного. А це ресурс, культурний ресурс, тому що багато великих російських художників насправді - українські.

Павло Маков, художник з України:

Коли говорять, що треба вести діалог з російською культурою, то де? Для цього нині у нас є єдине місце - це фронт. Можливо, через два-три покоління ми зможемо цей діалог відновити.

59-та Венеційська бієнале розпочне свою роботу у суботу. Участь у цьогорічному форумі візьмуть 58 країн та 213 окремих художників.