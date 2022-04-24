Служба зі зв'язків з громадськістю Повітряного командування "Південь" повідомила, що ввечері Збройними силами України над Одесою були збиті дві російські ракети.

Про це повідомляється у Facebook Повітряного командування "Південь".

23 квітня о 22.00 в Одеській області воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили дві російські крилаті ракети. Повідомляється, що вони були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем і прямували в напрямку порту Південний.