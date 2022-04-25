Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли російськими окупантами України 24 квітня. Він заявив, що росія зробила Великдень червоним від крові, атакуючи мирних жителів.

Зеленський заявив, що у велике релігійне свято росія продовжила цинічно атакувати Україну. Це призвело до гибелі мирних жителів, зокрема й дітей.

"Чи християни ці люди, які продовжували і вчора обстрілювати наші міста і громади. Які обстріляли Чугуїв, які вбили у Великдень ще 2 дітей в Донецькій області. Вбивати дітей, руйнувати життя, покривати цинічною і тотальною брехнею проти мирних міст. Усе, що робить росія на території України, це точно не християнство, це те, чому протистояв Христос", - сказав голова держави.

Він додав, що окупанти зробили Великдень трагедією для України.

"Російська армія зробила цей Великдень червоним і не тільки в календарі, але й червоним від крові. Християни такого не зробили б... тож, тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином", - підкресли Зеленський.